Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Seniorin überfallen und leicht verletzt - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Montagmittag (7. Dezember 2020) ist eine Seniorin an der Freiligrathstraße von einem Mann überfallen worden. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12 Uhr fuhr ein Radfahrer an der Krefelderin vorbei, stieg ab und ging auf sie zu. Sie hatte kurz zuvor eine größere Summe Bargeld bei der Bank abgehoben, in ihrer Handtasche verstaut und diese am Griff ihres Rollators festgebunden. Unvermittelt griff der Täter nach der Tasche und riss daran, woraufhin die Seniorin zu Boden fiel und der Rollator zur Seite kippte. Der Mann ließ nicht ab und schleifte den Rollator samt Opfer mehrere Meter über den Asphalt, bis schließlich die Henkel der Tasche rissen. Eine 53-jährige Zeugin kam zur Hilfe und stellte sich zwischen Täter und Opfer. Nachdem sich der Mann vor ihr aufgebaut hatte, schob ihn die Zeugin mit einem Regenschirm zur Seite, woraufhin er samt Beute flüchtete. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Räuber, der mit seinem Fahrrad über den Viktoriaplatz in Richtung Uerdinger Straße flüchtete.

Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Versorgung.

Der Täter ist circa 25 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und schlank. Laut Zeugen hat er ein "arabisches Erscheinungsbild". Er trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und einen schwarzen Schal.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (600)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell