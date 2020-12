Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Nach Zusammenstoß mit Fußgänger - Pkw-Fahrer flüchtet

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (9. Dezember 2020) hat ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen einen Fußgänger touchiert und leicht verletzt. Er hat sich unerkannt entfernt.

Um 7:50 Uhr überquerte ein 16-jähriger Fußgänger in Höhe des Moritzplatzes die Straße Girmesgath. Ein einbiegender Pkw touchierte den Fußgänger und verletzt ihn leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw handeln. Die Außenspiegel, das Dach und der Spoiler sind in Rot gehalten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (604)

