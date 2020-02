POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Einbruch in Gaststätte in der Alemannenstraße - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Freiburg

Im Zeitraum von Sonntag, 09.02.2020, 17:00 Uhr bis Montag, 10.02.2020, 17:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Alemannenstraße in Sasbach am Kaiserstuhl. Der/Die Täter entwendeten mehrere Getränkeflaschen sowie Bargeld. Der genaue Diebstahlsschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

