Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bargeld aus PKW gestohlen

Boizenburg (ots)

Aus einem parkenden Auto haben unbekannte Täter am Montagnachmittag in Boizenburg eine Geldbörse mit Bargeld sowie Ausweispapiere und ein Smartphone gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13:40 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Keesboom". Dem Spurenaufkommen zufolge warfen die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeuges mit einem Stein ein. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise. Angesichts dieses Vorfalls appelliert die Polizei erneut, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen.

