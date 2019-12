Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW überschlug sich- zwei Verletzte

Raben Steinfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 bei Raben Steinfeld sind am Sonntagnachmittag zwei Autoinsassen leicht verletzt worden, darunter ein dreijähriges Kind. Nach Angaben der 45-jährigen Fahrerin sei sie am Steuer eingeschlafen und dabei mit dem PKW von der Straße abgekommen. Daraufhin überschlug sich ihr Fahrzeug. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Verletzten kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

