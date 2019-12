Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Werkzeuge und Paintball- Waffen gestohlen

Lübz (ots)

Aus einem Lagergebäude in Lübz haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag unter anderem mehrere Paintball- Waffen, diverses Elektrowerkzeug, eine Motorkettensäge, einen Hochdruckreiniger sowie verschiedenes Zubehör gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von über 16.000 Euro entstanden. Die Einbrecher hatten zuvor mehrere Vorhängeschlösser aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Zeugenaussagen zufolge soll am Freitagabend ein weißer Kleintransporter im Bereich des Tatortes aufgefallen sein. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell