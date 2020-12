Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am späten Freitagabend (11. Dezember 2020) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Emil-Schäfer-Straße. Die Täter sind flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 23:10 Uhr konnte durch eine Zeugin ein lauter Knall wahrgenommen werden. Bei Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit stellten die Kollegen einen stark beschädigten Zigarettenautomaten fest, welcher in mehrere Teile zersprungen war. Die Verkleidung des Automaten wurde beschädigt auf der Fahrbahn vorgefunden. Weitere Einzelteile des Automaten, Zigarettenschachteln, Münz- und Scheingeld befanden sich verstreut auf dem Gehweg der Emil-Schäfer-Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Durch die Explosion wurde der Zigarettenautomat komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

