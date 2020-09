Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrzeugdiebstahl

Koblenz (ots)

Am 08.09.2020 kam es in Koblenz, zwischen 20:30-21:50 Uhr, zu einem Diebstahl eines 3-rädriges Kraftrad, der Marke Piaggio MP3 500 LT (schwarz), auf dem Parkplatz vor der Spielhalle "Admiral". Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug für ca. 2 Stunden dort abgestellt und bei Rückkehr den Diebstahl festgestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Tat durch Zeugen gesehen worden ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, unter der Rufnummer 0261-1030, melden.

