Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Seniorin Opfer von Trickdieben

Koblenz (ots)

Unter der Legende eines angeblichen Wasserrohrbruchs verschaffte sich am gestrigen Donnerstag, 03.09.2020, 13.00 Uhr, ein "Falscher Handwerker" den Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Gutenbergstraße in Koblenz. Dieser lenkte die Frau geschickt ab, indem er sie mehrfach zwischen Bad und Küche pendeln ließ. Dies gab ihm offensichtlich die Möglichkeit, einer zweiten Person die Tür zu öffnen. Diese durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und stahl, wie sich später herausstellte, einen geringen Bargeldbetrag und hochwertige Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer. Der "Falsche Handwerker" wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, korpulent, 170 bis 175 cm groß, schwarze kurze Haare. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

