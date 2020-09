Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Kindergarten - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020 wurde der Koblenzer Polizei um 04.30 Uhr ein Einbruch in die katholische Kindertagesstätte in der Balthasar-Neumann-Straße gemeldet. Zwei Täter hatten sich zuvor gewaltsam den Zutritt zum Gebäude verschafft. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter aus dem Haus. Durch Kräfte der Polizeiinspektionen Lahnstein und Koblenz sowie der Diensthundestaffel wurde das Kindergartengelände umstellt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein 33-Jähriger in einem Gebüsch gestellt und festgenommen werden. Der Zweite konnte in der Dunkelheit entkommen.

