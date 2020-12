Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fahrerflucht: Rollerfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Montag (14. Dezember 2020) ist eine Rollerfahrerin auf der Sankt-Anton-Straße einem Auto ausgewichen und gestürzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Gegen 17:15 Uhr waren die 57-jährige Rollerfahrerin und ein grauer Kleinwagen auf der Sankt-Anton-Straße nebeneinander in Richtung Ostwall unterwegs. In Höhe der Lohstraße wechselte der Kleinwagen auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 57-Jährige stark ab und geriet ins Schleudern. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Sie konnte weder Angaben zum Geschlecht des Fahrers noch zum Fahrzeugtyp des grauen Kleinwagens machen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (619)

