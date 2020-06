Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sportwagen mit 121 km/h in 70er Zone gemessen

Höxter (ots)

Bei einer allgemeinen Geschwindigkeitsüberwachung bei Höxter-Albaxen ist ein Sportwagen aufgefallen, der von der Polizei Höxter mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen wurde. Erlaubt waren in diesem Bereich außerhalb der geschlossenen Ortschaft nur 70 km/h. Nach Toleranzabzug wird der 50-jährige Fahrer des McLaren aus dem Kreis Salzgitter mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot von zwei Monaten rechnen müssen. Der Verkehrsdienst der Polizeibehörde Höxter hatte die Geschwindigkeitskontrolle am Pfingstmontag, 1. Juni, vormittags auf der Schwalenberger Straße zwischen Albaxen und Bödexen durchgeführt. Innnerhalb von vier Stunden kam es bei den Messungen in beide Fahrtrichtungen zu insgesamt 118 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Insbesondere Motorradfahrer mit besonders hohen Geschwindigkeitsverstößen wurden direkt zur Personalienfeststellung angehalten und angezeigt. /nig

