Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Am 04.03.2021, um 16:53 Uhr, wurde der Polizei eine Schussabgabe im Bereich der Schützenstraße gemeldet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es dort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in dessen Verlauf es durch zu einer Schussabgabe kam. Anschließend entfernten sich die Personen noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten ein 26-jähriger Mann aus Aurich und ein 21-jähriger Mann aus Emden als Beteiligte im Nachhinein ermittelt werden. Der 21-Jährige wurde durch die Schussabgabe im Bereich der unteren Extremitäten schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tathergang dauern an.

