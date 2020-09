Polizei Paderborn

POL-PB: Spritzenanhänger mit Glyphosat kippt auf Straße

Paderborn (ots)

(mh) Am späten Mittwochabend ist auf der Wewerschen Straße in Paderborn-Wewer ein mit 3.000 Liter Glyphosat befüllter Spritzenanhänger umgekippt. Ein geringer Teil der Flüssigkeit lief dabei aus. Der 37-jährige Fahrer des Traktors, an dem der Anhänger befestigt war, hatte zuvor versucht, von einem Feld auf die Straße aufzufahren. Die Wewersche Straße musste für die Dauer der Unfall- und Bergungsmaßnahmen für rund drei Stunde gesperrt werden. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

