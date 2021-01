Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrer stürzt und wird leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwoch, 30.12.2020, in Rheinfelden gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Beim Abbiegen nach links in die Adolf-Senger-Straße war der Jugendliche kurz vor 12:00 Uhr ins Schleudern geraten, als er in einen zu engen Bogen fuhr und zu nah an ein Auto kam. Er stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen an der Hand und am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Roller liegt bei rund 500 Euro. Der Roller wies einen mangelhaften Hinterreifen auf.

