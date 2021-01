Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Alkoholisierter Fahrer landet auf Verkehrsinsel

FreiburgFreiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist an Neujahr, 01.01.2021, in Schopfheim in einem Kreisverkehr geradeaus gefahren und mit seinem BMW auf der mittigen Verkehrsinsel gelandet. Der mutmaßliche Fahrer stand neben seinem Auto und begutachtete den Schaden, als eine Polizeistreife hinzukam. Da der 26-jährige stark nach Alkohol roch, wurde ein Alcomattest gemacht, der gut 1,8 Promille ergab. So folgten eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

