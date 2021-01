Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen: Feuerwehreinsätze - Polizei ermittelt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 30.12.2020, ist die Feuerwehr zu zwei Einsätzen nach Lörrach und Steinen ausgerückt. Kurz nach 19:00 Uhr brannte in der Schillerstraße in Lörrach ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr flexte das Behältnis auf und konnte so das Feuer löschen. In der Siemensstraße in Steinen haben gegen 20:00 Uhr Unbekannte einen Böller in einem unverschlossenen alten Pkw gezündet. Durch die Detonation barsten an dem Auto sämtliche Scheiben. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

