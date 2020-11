Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Betrug am Telefon/ Bankangestellte vereitelt Betrug

IssumIssum (ots)

Am Dienstag (24. November 2020) kam es im Bereich Issum vermehrt zu betrügerischen Anrufen zum Nachteil älterer Menschen. Den Opfern wurde vorgegaukelt, dass einer ihrer Angehörigen einen schweren oder tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend Geld benötigte. Ein 79-jähriger Mann aus Issum ging mit dieser Überzeugung zu seiner Bank um einen Kredit zu beantragen. Eine aufmerksame Bankangestellte wurde misstrauisch und man rief zusammen, in diesem Fall den richtigen Enkel an. Der Enkel verneinte den Opa angerufen und nach Geld gefragt zu haben. Durch das bedachte Verhalten der Angestellten konnte ein Betrug in letzter Minute verhindert werden. Der 79-Jährigen wurde sensibilisiert und ihm wurden Verhalten regeln an die Hand gegeben.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

