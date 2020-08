Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach versuchtem BMW-Autodiebstahl festgenommen Täterauto sichergestellt - Ford S-Max in gleicher Nacht entwendet

Paderborn (ots)

(mb) Nach den Autodiebstählen der letzten Wochen hat die Paderborner Polizei am Montag einen ersten Fahndungserfolg erzielt. Bei einem erneuten Autodiebstahl gelang es, einen Tatverdächtigen samt Fluchtfahrzeug zu stellen und festzunehmen. Ein Komplize ließ den gestohlenen BMW X1 zurück und ist weiter auf der Flucht. Es handelt sich vermutlich um Mitglieder einer polnischen Bande. In der Nacht zu Montag wurde zudem ein Ford S-Max gestohlen. Von dem Auto fehlt bislang jede Spur.

Gegen 03.00 Uhr am Montagmorgen weckten Geräusche einen Anwohner des Almerings in Schloß Neuhaus. Jemand versuchte vergeblich ein Auto zu starten. Der Zeuge sah aus dem Fenster und entdeckte zwei fremde Männer im Auto seines Nachbarn. Dem Unbekannten auf dem Fahrersitz gelang es schließlich, den BMW X1 zu starten. Dann fuhren die Männer mit dem Auto davon. Mittlerweile hatte der Zeuge die Polizei alarmiert und mehrere Streifen waren bereits auf dem Weg zum Tatort. Auf dem Almering hatten die Autodiebe abseits des Tatorts einen Toyota mit polnischem Kennzeichen abgestellt. Offenbar das Fahrzeug, mit dem sie zum Tatort gefahren waren. Einer der Männer verließ den gestohlenen BMW und stieg in das Täterfahrzeug um. Beide Autos fuhren in Richtung Münsterstraße davon. An der Einmündung Münsterstraße traf schon die erste Streife ein. Den Beamten gelang es, den Toyota zu blockieren und den Fahrer festzunehmen. Der Fahrer des gestohlenen BMW wendete und raste mit durchdrehenden Rädern den Almering zurück. Er ließ den Wagen am Tatort stehen und flüchtete zu Fuß in Richtung Merschweg. Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem Tatverdächtigen einen Diensthund und einen Polizeihubschrauber ein. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Er hatte helle Haare und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine lange, dunkle Hose. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert weiter an. Der gestohlene und zurückgelassene BMW X1 wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Den festgenommenen 29-jährigen Tatverdächtigen brachten die Polizisten ins Polizeigewahrsam. Er ist bereits einschlägig vorbestraft und wird am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt.

Parallel zu dem vereitelten BMW-Diebstahl schlugen möglicherweise Komplizen der polnischen Bande in Paderborn an der Straße "Nasse Wenne" zu. Neben einem Wohnhaus wurde am Montag zwischen 01.00 Uhr und 06.30 Uhr ein grauer Ford S-Max Diesel entwendet. Der Wagen hatte ein PB-Kennzeichen und war mit einem "keyless-go"-System ausgestattet. Diesbezüglich sucht die Polizei noch Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Eventuell ist in dem Zusammenhang das sichergestellte Täterfahrzeug, der Toyota mit polnischem Kennzeichen, aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

