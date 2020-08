Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer stürzen am Bordstein

Paderborn (ots)

(mb) Bei zwei Fahrradunfällen, einmal wegen eines Hundes und einmal wegen Unachtsamkeit, sind am Sonntag ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden.

Ein 67-jähriger Radfahrer fuhr gegen 08.45 Uhr in Elsen Am Schlengerbusch in Richtung Friedhof. Plötzlich kam ein Hund von einem Grundstück und lief dem Radler hinterher. Der Radfahrer ging davon aus, dass der Hund in beißen würde und wich aus. Dabei geriet er an einen Bordstein und stürzte schwer. Der Verletzte wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um 11.15 Uhr fuhr eine 74-jährige Radfahrerin auf der Schlossstraße von Schloß Neuhaus nach Paderborn. Als sie nach hinten schaute, geriet das Rad an den Bordstein und die Frau stürzte nach rechts auf den Gehweg. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur ambulanten Behandlung in die Ambulanz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell