POL-MA: BAB5/ AS Kronau/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall am Stauende, sechs Lkws beteiligt, zwei Verletzte, 300.000 Euro Sachschaden, erhebliche Verkehrsbehinderungen (Pressemeldung 2)

BAB5/ AS Kronau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 13.50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5 kurz nach der Anschlussstelle Kronau in Fahrrichtung Autobahnkreuz Walldorf zu einem Verkehrsunfall an dem sechs Lastkraftwägen beteiligt waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es vor einer eingerichteten Baustelle zu einem Stau. Fünf Sattelzüge erkannten die Gefahr und bremsten rechtzeitig ab. Ein nachfolgender Sattelzug leitete noch eine Bremsung ein, fuhr jedoch auf den vor ihn stehenden Sattelzug auf. Hierbei wurde der Unfallverursacher in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gefahren. Der vor ihm fahrende Sattelzugführer wurde leicht verletzt.

Insgesamt schob der Unfallverursacher die vor ihm stehenden fünf Sattelzüge aufeinander auf. Es entstand ein Sachschaden von 300.000 Euro.

Nach dem Unfall und der Unfallaufnahme war die Bundesautobahn in Richtung Autobahnkreuz Walldorf voll gesperrt.

Zwischenzeitlich wird der Verkehr einspurig auf der linken Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung der Sattelzüge und Reinigung der Unfallstelle wird noch mehrere Stunden andauern, hierzu muss die Fahrbahn in Richtung Norden zeitweise erneut gesperrt werden.

Es kam und kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg, Außenstellen Walldorf dauern an.

