Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Von Dienstag bis Donnerstag, 29.-31.12.2020, ist in Lörrach-Haagen ein Geldbeutel aus einem Pkw gestohlen worden. Der VW war in einem Carport in der Ritterstraße abgestellt. Als der Eigentümer am Donnerstag wegfahren wollte, bemerkte er das offenstehende Handschuhfach. Wie sich herausstellte, fehlte ein Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld aus dem Innenraum. Da der Carport von allen Seiten gut einsehbar ist, hofft das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) auf Zeugenbeobachtungen!

