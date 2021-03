POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.03.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Sachbeschädigungen an diversen Pkw In der Zeit vom 04.03.2021, 16:00 Uhr bis zum 05.03.2021, 09:00 kam es im Bereich der Straßen Friesenstraße und Am Hinter Tief zu Beschädigungen an insgesamt vierzehn Pkw. Unbekannte Täter beschädigten die hintereinander geparkten Pkw, indem sie diesen Fahrzeugen mutwillig diverse Kratzer zuführten. Die Polizei Emden hat alle bislang bekannten Beschädigungen vor Ort besichtigt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden 04921-8910 in Verbindung zu setzen

Weener - Illegales Fällen von Bäumen

Wie jetzt bekannt wurde kam es bereits am 18.02.2021 an der Vellager Straße zu der illegalen Abholzung von insgesamt sechs Laubbäumen (Erlen), die nicht zur Abholzung freigegeben waren und im Eigentum des Landkreises Leer stehen. Die sechs Bäume, die einen Stammdurchschnitt von 20 - 50 Zentimetern hatten, wurden nach bisherigen Erkenntnissen von unbefugten Personen abgeholzt und abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Ladendiebstahl mit Waffen

Am 04.03.2021 kam es um 16:05 Uhr in einem Supermarkt an der Geibelstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 41-jährigen Mann aus Emden. Der Mann wurde durch Mitarbeiter des Supermarktes beobachtet, als er diverse Lebensmitteln in seinen Rucksack und seine Bekleidung steckte, die er nach mangels Barmittel nicht hätte bezahlen können. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der 41-jährge einen griffbereiten und einsatzfähigen Schlagring bei sich führte. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 05.03.2021 um 06:55 Uhr kam es auf der Friesenstraße in Höhe des Jugendzentrums zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiat übersah und auf diesen aufprallte. Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Beifahrer im Pkw schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, weswegen die Bergung beider Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen erfolgen musste. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein Unfallermittlungsverfahren eingeleitet.

