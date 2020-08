Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 01.08.-02.08.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in Reihenhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein unbekannter, männlicher Täter gegen 01:00 Uhr vergeblich über die Terrassentür in ein Reihenhaus auf der Kniestedter Straße einzudringen. Anschließend schlug der Täter die Türscheibe des Gartenhauses ein. Das Gartenhaus konnte von dem Täter aber nicht mehr betreten werden, da die Bewohner wach wurden und außerdem ein weiterer Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde und den Täter ansprach. Dieser flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung der Straße "Am Eikel". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Abraham

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell