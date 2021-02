Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei verletzte Personen und drei beschädigte Pkw nach Unfall in Wickrath

Mönchengladbach (ots)

Eine schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen sowie drei beschädigte Pkw: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 2. Februar, gegen 6.45 Uhr im Stadtteil Wickrath-Mitte an der Einmündung der L 3 in die Straße Auf dem Damm ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen die Straße Auf dem Damm aus Richtung Wickrath in Richtung Wickrathberg und wollte nach links auf die zur Autobahn 61 führende L 39 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, den ein 53-jähriger Mann steuerte. Nach dem Zusammenstoß dieser beiden Autos schleuderten Fahrzeugteile auf einen Pkw mit einer 37-jährigen Frau am Lenkrad, die - aus Richtung Autobahn kommend - auf der L 39 unterwegs war und an der Einmündung gestanden hatte.

Schwere Verletzungen erlitt die 53-jährige Autofahrerin. Leicht verletzt wurden sowohl eine 50-jährige Beifahrerin in ihrem Wagen als auch der 53-jährige Pkw-Fahrer. Die 37-Jährige blieb unverletzt.

Unfallzeugen sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach melden. (ds)

