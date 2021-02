Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 15-Jähriger auf Skaterplatz gegen den Kopf geschlagen und beraubt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag, 29. Januar, gegen 19 Uhr einem 15-jährigen Jungen auf einem Skaterplatz an der Bruchstraße in Mülfort leichte Verletzungen zugefügt, indem sie ihn von hinten niedergeschlagen haben, um seine Tasche zu stehlen.

Der 15-Jährige befand sich nach eigenen Angaben ohne Begleitung auf dem Skaterplatz und saß gerade auf einer Rampe, als er plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Kopf erhielt, der ihm kurzzeitig das Bewusstsein nahm. Als er wieder zu sich kam, lag der Inhalt seiner Umhängetasche auf dem Boden verteilt; von der Tasche selber fehlte jede Spur. Da der Junge kein Handy bei sich hatte, ging er nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Diese fahndete sofort nach möglichen Tatverdächtigen im Umkreis des Skaterplatzes, jedoch ohne Erfolg.

Der 15-Jährige erlitt durch den Schlag auf seinen Kopf und seinen Sturz zu Boden leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell