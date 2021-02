Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck und Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Schmuck und Bargeld hat ein unbekannter Täter erbeutet, der sich am Montag, 1. Februar, im Stadtteil Rheindahlen-Mitte fälschlicherweise als Wasserwerker ausgegeben hatte.

Zwischen 9.30 und 10 Uhr hatte der Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus am Dietrich-Hülsen-Weg an der Wohnungstür einer 85-jährigen Frau geklingelt. Unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu müssen, erlangte er Zugang zu der Wohnung. Als der Mann später die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl fest.

Die Täterbeschreibung: etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze, blonde Haare, rundes Gesicht, sprach akzentfrei deutsch, trug Arbeitskleidung mit einem silbernen Streifen auf dem Rücken.

Die Polizei Mönchengladbach bittet einerseits um Zeugenhinweise (Rufnummer 02161-290) und warnt andererseits erneut eindringlich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. (ds)

