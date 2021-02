Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 17-Jähriger ausgeraubt und mit Schlagstock krankenhausreif geprügelt

Mönchengladbach (ots)

Drei noch nicht identifizierte Heranwachsende haben am Samstag, 30. Januar, gegen 22.30 Uhr an der Straße Flachsbleiche im Stadtteil Rheindahlen-Land einen 17-Jährigen mit einem Schlagstock verprügelt und ihm Bargeld und Kopfhörer geraubt.

Der 17-Jährige war nach eigener Darstellung in Begleitung eines 15-jährigen Freundes zu einem Spaziergang nach draußen gegangen, als die drei Unbekannten sich ihnen in den Weg stellten. Sie bedrohten die beiden Jungen und forderten sie auf, zu einem Garagenhof in der Nähe mitzukommen. Dort umzingelten sie sie und versperrten ihnen den Fluchtweg. Einer der drei Täter holte einen Schlagstock hervor und verlangte die Herausgabe der kabellosen Kopfhörer sowie des Bargelds, das der 17-Jährige bei sich hatte. Nachdem dieser die geforderten Dinge ausgehändigt hatte, schlug der Täter, der zuvor den Schlagstock gezeigt hatte, dem 17-Jährigen mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Dann schickte er ihn und seinen Freund weg. Als die beiden sich abwandten, um davonzulaufen, schlug er dem 17-Jährigen von hinten mit dem Schlagstock auf den Rücken.

Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und am Rücken, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Polizei liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

Derjenige, der den 17-Jährigen mit seinen Fäusten und dem Schlagstock geschlagen hat, ist etwa 15 bis 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß, er hat braune Haare und einen kurzen dunklen Bart und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Ein weiterer Täter ist ebenfalls 15 bis 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und ist blond. Zum dritten heranwachsenden Täter liegt keine nähere Beschreibung vor.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den drei Tätern machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 angenommen. (jn)

