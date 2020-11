Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Hausarztpraxis

Bad EssenBad Essen (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es zu in der Lindenstraße zu einem Einbruch in eine Hausarztpraxis. Unbekannte Täter zerstörten gewaltsam eine Scheibe der Eingangstür und gelangten so in die Praxisräume. Erbeuten konnten der oder die Täter eine geringe Summe Bargeld und eine Arzneiflasche, die allerdings im Umfeld bereits wieder aufgefunden wurde. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

