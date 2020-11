Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Tier ausgewichen und gegen Baum geprallt

NortrupNortrup (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Nortruper mit seinem Peugeot die Hauptstraße in Richtung Menslage. In etwa auf Höhe des Birkenswegs kreuzte ein Tier die Fahrbahn des jungen Mannes und dieser versuchte auszuweichen. Das Ausweichmanöver endete für ihn an einem Straßenbaum. Der Heranwachsende konnte sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von einer Ersthelferin betreut. Der Leichtverletzte wurde nach kurzer ambulanter Behandlung noch am Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen, an seinem Peugeot entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Auf rund 7.000 Euro werden die entstandenen Sachschäden am Pkw und dem Straßenbaum geschätzt.

