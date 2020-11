Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Hochwertiger Anhänger entwendet

MelleMelle (ots)

Von einem Betriebsgelände an der Anton-Schlecker-Straße wurde in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ein hochwertiger Autotransportanhänger entwendet. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Abstellort und flüchteten mit dem Anhänger in unbekannte Richtung. Es handelte sich um einen schwarzen Anhänger in Kastenform, mit weißem Firmenschriftzug und Osnabrücker Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Anhängers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

