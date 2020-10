Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Brand eines Vordachs in Butzbach Nieder-Weisel

GießenGießen (ots)

Am Abend des 30.10.2020 kam es gegen 20:40 Uhr zum Brand des Vordaches eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Bahnhof in Butzbach Nieder-Weisel. Der Brand wurde durch verbranntes Essen ausgelöst, das in einer Mülltonne vor dem Haus entsorgt wurde und sich wieder entzündete. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Brandort wurde von Kräften der Kriminalpolizei in Friedberg aufgenommen. Zwei Hausbewohner wurden aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden am Gebäude in Höhe von ca. 25.000,- EUR. (Jan Pfeiffer), Polizeiführer vom Dienst

