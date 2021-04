Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw mit Anhänger in Gleisbett festgefahren

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Mittwoch (21.04.2021) in der Ludwigsburger Straße über Gleiskörper gefahren und stecken geblieben. Der 59-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit seinem LKW der Marke MAN in der Langobardenstraße unterwegs. Als er nach rechts in die Ludwigsburger Straße einbog, fuhr er aus bislang unbekannten Gründen über das parallelverlaufende Gleisbett. Dabei setzte er mit der Vorderachse seines Lkws auf und blieb schließlich liegen. Während der Bergungsarbeiten sperrten die Beamten den Bereich zwischen Kelterplatz und Frankenstraße. Da der Straßenbahnverkehr in beiden Richtungen eingestellt werden musste, richtete die SSB einen Ersatzverkehr ein. Die Schadenshöhe am Lkw und an den Gleisen kann bislang nicht näher beziffert werden. Die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr dauerten bis etwa 13.20 Uhr an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell