Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße

Tankstellenräuber nach kurzer Flucht festgenommen

Coesfeld (ots)

Nur kurze Zeit konnte ein Tankstellenräuber in Lüdinghausen unerkannt bleiben. Schon ca. 15 Minuten nach der Tat klicken für den 19-jährigen Jugendlichen aus Lüdinghausen die Handschellen. Am Montag (15.3.) gegen 13.30 Uhr ging bei der Polizei über Notruf der Hinweis auf einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Sendener Straße in Lüdinghausen ein. Von der Tankstelle war ein männlicher Täter, ca. 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose und weißer Jacke zu Fuß flüchtig. Maskiert war der Mann mit einer schwarzen Sturmhaube.

Bei dem Überfall bedrohte der Täter unter Vorhalt einer Pistole eine Angestellte zur Herausgabe von Zigaretten. Als eine Kundin den Verkaufsraum betrat, ließ der Täter von seiner Forderung zur Herausgabe von Bargeld ab und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Polizeibeamter eine Person feststellen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um den flüchtigen Räuber handelt. Das Diebesgut und die Waffe konnten bei ihm zuhause aufgefunden werden.

Nach den erforderlichen Ermittlungen wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes. Das StGB sieht hierfür eine Strafe von mindestens einem Jahr vor.

