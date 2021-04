Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schonau: Autoaufbruch; hochwertige Werkzeuge gestohlen; Zeugen gesucht

Mannheim-Schonau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mercedes Sprinter aufgebrochen, der in der Marienburger Straße abgestellt war. Der Täter hatte die Scheibe der Hecktür eingeschlagen und aus dem Laderaum mehrere Bohrhammer, Schleifmaschinen und einen Werkzeugkoffer entwendet. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.000.- Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier MA-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0.

