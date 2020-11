Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizei 4.11.20

SingenSingen (ots)

Ein 21-jähriger Motorrollerfahrer ist am Mittwoch vor eine Polizeistreife geflüchtet. Ein paar Hundert Meter weiter in der Innenstadt konnte er gestellt werden. Wie es sich herausstellte, war der Roller zu schnell und der junge Mann hatte keinen Führerschein. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Iben wurde die Streife auf ihn aufmerksam. Als die Beamten ausstiegen, gab er jedoch plötzlich Gas und brauste in Richtung Burgstraße davon. Mehrfache Aufforderungen der hinterherfahrenden Polizeistreife sofort anzuhalten, ignorierte er. Weil Gegenverkehr kam, hielt er schließlich am Gehweg in der Widerholdstraße an, wo er von den Beamten festgehalten wurde. In einer Klinik musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben, der Roller wurde sichergestellt.

