POL-ME: Gartenlaube abgebrannt - Ursache unklar: Polizei ermittelt und bittet um Zeugen - Ratingen - 2009071

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hatte (siehe dazu OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4705282), hat am Sonntagmittag (13. September 2020) eine auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Straße "Zur Alten Ziegelei" in Ratingen-West stehende Gartenlaube gebrannt. Die Polizei kann eine Brandlegung nicht ausschließen und bittet bei ihren Ermittlungen zu dem Brandverursacher bzw. den Brandverursachern um sachdienliche Hinweise.

Das war passiert:

Gegen 11:30 Uhr stellte ein Bewohner der Doppelhaushälfte fest, dass die Laube im Garten des Hauses in Vollbrand stand. Der Mann alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche schnell am Einsatzort eintraf und den Brand löschen konnte. Zwar konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass die Laube mitsamt ihren darin befindlichen Geräten abbrannte, allerdings konnte durch den schnellen Einsatz ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten abgeschlossen hatte, übernahmen Polizeibeamte vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Diese ist nach wie vor unklar, allerdings schließt die Polizei einen technischen Defekt so gut wie aus. Da die Rückwand der Gartenlaube unmittelbar an das Gelände eines Spielplatzes angrenzt, könnte es sein, dass der Brand von dort gelegt wurde - ob vorsätzlich oder fahrlässig, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mindestens einigen Hundert Euro, wenn nicht sogar von einer vierstelligen Summe aus.

Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat am Sonntag im Bereich des Spielplatzes an der Straße "Zur Alten Ziegelei" verdächtige Beobachtungen gemacht oder weiß, wie das Feuer entstanden ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

