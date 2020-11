Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am 06.11.2020 zwischen 11:00 und 11:30 kam es auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer 1er BMW. Bei dem Fahrzeug des bislang unbekannten Verursachers handelt es sich wahrscheinlich um einen gräulichen Kleintransporter. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06781/5610 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de





Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell