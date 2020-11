POL-PDTR: Einbrecher verschafft sich Zugang zu Kellerraum

Polizeidirektion Trier

In der Nacht vom 03. auf den 04.11.2020 hat eine bisher unbekannte Person ein Bodengitter neben dem Hauseingang der Mietwohnungen des Gustav-Manz-Hauses in der Hauptstraße ausgehebelt und anschließend das darunterliegende Kellerfenster aus der Verankerung gelöst, um sich Zugang zu den Kellerräumen zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Möglichweise könnte es sich auch um mehrere Täter handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

