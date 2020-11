Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit Beschädigung von Wingertanpflanzungen

DetzemDetzem (ots)

In der Zeit vom 04.11.2020 um 16:30 Uhr und 05.11.2020 um 12:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K86 zwischen Leiwen und Detzem. Hierbei ist ein unbekanntes Kraftfahrzeug von Leiwen kommend in Richtung Detzem gefahren. Auf Höhe des Stationskilometer 2,8 bei einer leichten Linkskurve ist das Kraftfahrzeug vermutlich rechts von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte dabei 10 -15 Weinreben im angrenzenden Weinberg. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich, 06502 9157-0.

