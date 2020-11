Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hellertshausen. SUV rammt Streufahrzeug und flüchtet.

Hellertshausen.Hellertshausen. (ots)

Am Samstag, den 7. November ereignete sich um 3 Uhr morgens eine Verkehrsunfallflucht auf der L162 zwischen Schauren und Stipshausen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer versuchte hier ein Streufahrzeug zu überholen, welches gerade an der Einmündung Hellertshausen abbiegen wollte. Der PKW fuhr auf das Heck des Streufahrzeuges auf und schleuderte anschließend quer über den Einmündungsbereich in den rechtseitigen Straßengraben und kollidierte hier mit einem Leitpfosten. Völlig unbeirrt setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in schlingernder Fahrweise fort und entfernte sich in Richtung Stipshausen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Volkswagen handeln. Das Fahrzeug dürfte einen erheblichen Streifschaden auf der gesamten Beifahrerseite aufweisen.

Die Polizei bitte Personen, welchen ein schwarzer SUV mit der beschriebenen Beschädigung aufgefallen ist, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

