POL-FR: Waldshut-Tiengen: 3-jähriger geht zur Schule

Ein 3-jähriger Junge ist am Mittwochmorgen, 21.10.2020, in WT-Waldshut zur Schule gegangen. In einem unbeobachteten Moment hatte sich der Junge aus der elterlichen Wohnung geschlichen. Nachdem der Junge von den Eltern nicht mehr gefunden wurde, verständigten diese gegen 08:40 Uhr die Polizei. Zwischenzeitlich war der Junge an einer Grundschule aufgetaucht und dort einer Lehrerin aufgefallen. Der Kleine war offensichtlich einer Grundschülerin hinterhergelaufen. Der verständigte Vater konnte den Jungen dort wohlbehalten in Empfang nehmen.

