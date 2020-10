Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Rennradfahrer kollidiert mit Pkw - schwer verletzt

Am Mittwochabend, 21.10.2020, ist ein Rennradfahrer bei Klettgau-Geißlingen mit einem Pkw kollidiert und hat sich dabei schwere Schulterverletzungen zugezogen. Gegen 18:40 Uhr war es zum Verkehrsunfall gekommen. Ein 38 Jahre alter Dacia-Fahrer war von einer Verbindungsstraße, die unter der B 34 hindurchführt, nach links auf die K 6566 in Richtung Schwerzen eingefahren. Dabei stieß er mit dem 57-jährigen Rennradfahrer zusammen, der vom gegenüberliegenden Fahrradweg geradeaus die Kreisstraße querte. Der verletzte Radfahrer kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Einen Fahrradhelm hatte er an. Der Sachschaden an dem hochwertigen Rennrad ist mit rund 8000 Euro deutlich höher als der am Pkw mit rund 2000 Euro.

