Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Osburg

HermeskeilHermeskeil (ots)

Der Geschädigte parkte am 06.11.2020 im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 16:50 Uhr mit seinem PKW in Osburg, Schulstraße in Höhe der Hausnummer 1 am rechten Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum wurde der parkende PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil erbeten, Tel: 06503/91510.

