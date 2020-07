Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbruch in Bauhof

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in den Bauhof in Bretten eingebrochen und haben dabei Motorsägen und Heckenscheren im Wert von über 3.000 Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 17:00 und 08:00 Uhr zunächst Zugang zu dem in der Straße "Salzhofen" gelegenen Bauhofgelände. Anschließend zerstörten die Einbrecher das Fenster einer Lagerhalle und gelangten hierdurch schließlich ins Innere des Gebäudes. Dort entwendeten die Diebe zwei Motorsägen und drei Heckenscheren, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

