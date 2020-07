Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher entwendet Tablet

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwochabend in einen Gebäudekomplex in der Neureuter Straße in Mühlburg gewaltsam eingedrungen.

Zwischen 17:20 Uhr und 18:20 Uhr schlägt der Eindringling eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude. Dort öffnete er mit massiver Gewalt die Zimmertür des einzigen dort wohnhaften Geschädigte und durchsuchte sämtliche Schränke und Kommoden. Mit dem aufgefundenen Tablet verschwand der Dieb bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen die in der besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht habe, sich unter der Telefonnummer 0721 6663611 zu melden.

