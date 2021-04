Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin mit Kind zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch (21.04.2021) eine Radfahrerin und ein zehnjähriger Junge zusammengestoßen sind. Die 34 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fußweg am Neckar, der auch für Radfahrer freigegeben ist, in Richtung Reinhold-Maier-Brücke. Auf Höhe des Sportplatzes stieß sie mit dem 10-Jährigen zusammen, der sich am rechten Rand des Fußweges aufhielt. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

