Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Personen spuckte in Richtung Streifenwagen und verweigerte dann die Personalien

NeuwiedNeuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen einer Streifenfahrt in der Engerser Landstraße am 17.11.2020 gegen 15:10 Uhr passierten die Beamten eine Person, die auffällig zum Streifenwagen schaute, um dann in Richtung desselben zu spucken. Bei der anschließenden Personenkontrolle verweigerte der 23 jährige Mann die Angabe seiner Personalien mit den Worten "find´s doch selber raus". Das ließen sich die Kollegen nicht zweimal sagen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung erfasst, für die verweigerte Personalienangabe wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

