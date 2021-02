Polizei Dortmund

POL-DO: Mann klettert in Pkw: Zeugin ermöglicht schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0134

Der schnelle Hinweis einer Zeugin auf zwei verdächtige Männer ermöglichte der Polizei am Donnerstag (4.2.2021) während einer Fahndung in Dortmund-Körne die Festnahme von zwei Tatverdächtigen.

Um 17.58 Uhr beobachtete die Frau auf der Straße Am Zippen zwei Männer: Einer stieg durch ein offenes Fenster in einen Pkw ein und durchwühlte das Handschuhfach. Der andere Mann beobachtete offenbar das Umfeld. Kurz darauf liefen beide in Richtung Körner Hellweg davon.

Die Polizei konnte dank guter Personenbeschreibungen zwei Tatverdächtige festnehmen. Sie sind 17 und 19 Jahre alt und der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt. Nach Feststellung der Identität und erkennungsdienstlicher Behandlung konnten sie die Wache wieder verlassen. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen die Männer.

