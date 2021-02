Polizei Dortmund

POL-DO: Illegaler Handel mit Zigaretten fliegt auf: Polizei durchsucht Wohnung in Brackel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0131

Ermittlungen der Dortmunder Polizei führten am Mittwochnachmittag (3.2.2021) mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts in eine Wohnung in Brackel. Der Verdacht: Dort sollte ein der Polizei bereits bekannter 24-jähriger Dortmunder mit nicht versteuerten Zigaretten und Drogen handeln.

Der Verdacht bestätigte sich bereits auf der Straße: Dort übergab der Tatverdächtige einem 61-jährigen Kunden aus Lünen eine Plastiktüte. In dem in der Nähe angehaltenen Mercedes entdeckten Polizisten rund 200 Zigarettenpäckchen - alle ohne Steuerbanderole.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen stellte die Polizei weitere unversteuerte Zigarettenpackungen sowie Marihuana, Bargeld und Waffen sicher.

Die Identität des Mercedes-Fahrers stellte die Polizei in einer Wache fest. Diese konnte er auch nach Sicherstellung der Zigaretten wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Steuerhehlerei und illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell